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Средняя зарплата в Украине должна быть 30-40 тысяч, а пенсия 20 тысяч – Милованов

14 января, 22:21

Министр считает, что ежегодно средний доход украинцев может увеличиваться на две тысячи гривен

В эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Сегодня, напомнил Тимофей Милованов, средняя зарплата в Украине приблизительно составляет десять тысяч гривен.

По мнению министра, в Украине возможна ситуация, когда уровень средних заработных плат ежегодно будет расти на две тысячи гривен.

"Сейчас экономика растет на 3-4%, а зарплаты – на 10%. Это означает, что больше идет от экономики к рынку труда. То есть стоимость труда становится дороже. Это означает перераспределение от доходов определенных компаний в пользу работников. И это хорошо", – заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

При этом глава ведомства подчеркнул, что для повышения заработных плат важно, чтобы инфляция была маленькой.

Также для роста благосостояния людей важен экономический рост в государстве.

А это возможно при индустриальном развитии и росте инвестиций, подчеркнул Тимофей Милованов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в 2020 году минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, на фоне чего наша страна заняла 15-е место в рейтинге роста этого показателя среди 54 стран мира.

Напомним, ранее новости "Сегодня" внимательно изучили перемены, которые коснутся тех, кто получает пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты из бюджета. Более подробно об этом читайте в статье на нашем сайте – "Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года".

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

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инфляция видео пенсии зарплаты Минэкономики Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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