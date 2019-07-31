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Средняя зарплата превысила 400 долларов: сколько хотят зарабатывать украинцы

Сегодня, 17:58

Данные за июнь опубликовала Государственная служба статистики

Средняя зарплата превысила 400 долларов: сколько хотят зарабатывать украинцы Экономика Данные за июнь опубликовала Государственная служба статистики

Средняя номинальная заработная плата в Украине по итогам июня достигла 10 783 грн, что составляет более 400 долларов по нынешнему курсу. Это следует из данных, обнародованных Государственной службой статистики.

В Киеве в среднем платят 15 650 грн. При этом половина граждан Украины, опрошенных сервисом ОЛХ, готова работать за сумму, которая ниже 10 000 грн.

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41% соискателей хотят найти работу с окладом до 25 000 грн. Остальные опрошенные – около 9% – ищут работу с зарплатой не менее 50 000 грн.

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Фото: Михаил Маркив

Новости "Сегодня" писали, что Государственная служба статистики опубликовала уровень средней зарплаты по видам экономической деятельности. Лидером стала "Финансовая и страховая деятельность", где в среднем зарабатывают 18 107 грн в месяц.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.

Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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