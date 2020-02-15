Срочно нужен человек: сколько украинцы тратят на заказ услуг в интернете

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Сегмент бытовых услуг растет в нашей стране не по дням, а буквально по часам. Украинцы заказывают услуги курьеров и поваров, клинеров и сборщиков мебели. И готовы за это платить – по имеющимся данным, только услуги сантехников обошлись населению в прошлом году десяток миллионов.

По подсчетам одного из украинских онлайн-сервисов услуг, в минувшем году средний чек на платформе составил 1486 грн.

Так, 4,7 млн грн украинцы потратили на курьерские услуги. Услуги сантехника обошлись в целых 10 млн. грн, а на ремонт крупной бытовой техники в 2019 году украинцы потратили 6.4 млн грн.

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Средний чек в категории ТОП-5 самых популярных услуг:

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Строительные работы – 9700 грн.

Клининговые услуги – 1000 грн.

Сантехник – 597 грн.

Ремонт крупной бытовой техники – 456 грн.

Курьерские услуги – 160 грн.

Какие еще услуги популярны в нашей стране, читайте в материале "Сантехники с массажистами: кого украинцы чаще ищут в сети и сколько платят".

Популярность в последнее время обретают услуги по передержке животных и даже химчистка на дому. Что касается уборки, то услуги клининга сейчас заказывают даже жители небольших городов. Новости "Сегодня" разобрались, что выгоднее – убрать квартиру самому или пригласить специалиста. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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