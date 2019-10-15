Срок эксплуатации старейшей плотины ГЭС на Днепре увеличат на 50 лет

Мостовой проезд через плотину в ходе реконструкции поменяет тип

Фото: Anatoliy Volkov / Wikipedia

Срок эксплуатации плотины Днепровской ГЭС, которая в рамках декоммунизации лишилась "имени Ленина", необходимо продлить на 50 лет. Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает "Укринформ".

По словам Сироты, масштабная реконструкция ДнепроГЭС должна начаться через два года.

"Мы вместе с иностранными партнерами проводим техническую экспертизу и потом будем принимать решение, какие меры необходимо предпринять, чтобы продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет", – сказал Сирота.

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Он также отметил, что сейчас проводится работа по разработке проекта, ведь оставлять мостовой переезд через плотину в нынешнем виде опасно.

"Консольного типа, каким он является на сегодня, переезд, скорее всего, не будет. Скорее всего – будет двухъярусный", – спрогнозировал Сирота.

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Осуществлять реконструкцию будут за средства "Укргидроэнерго". О какой сумме идет речь – станет известно после обследования сооружения.

Как известно, ДнепроГЭС является старейшей станцией Днепровского каскада, ее ввели в эксплуатацию в 1932 году.

Напомним, в августе в Запорожье возникли транспортные заторы после начала ремонта дороги на плотине ДнепроГЭС. Ожидалось, что ремонт дороги на гребле будет продолжаться до середины октября:

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