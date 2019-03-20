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Сроки запуска рынка электроэнергии могут быть сорваны – экс-глава "Центрэнерго"

Сегодня, 18:11

Для запуска нового рынка электроэнергии даже нормативная база не подготовлена полностью

Фото: Pixabay
Сроки запуска рынка электроэнергии могут быть сорваны – экс-глава "Центрэнерго" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1a7/771/5c61a777151c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1a7/771/5c61a777151c8.jpg Экономика Для запуска нового рынка электроэнергии даже нормативная база не подготовлена полностью

Власти не выполняют свои обязательства по запуску нового рынка электроэнергии, поэтому с высокой вероятностью сроки будут перенесены.

Об этом заявил экс-директор Центрэнерго Игорь Балабанов, пишет "Левый берег".

"Я думаю, что это сроки нереальные. Документацию даже не подготовили до конца", — высказал он свою точку зрения. Как сообщил Балабанов, для запуска нового рынка электроэнергии даже нормативная база не подготовлена полностью. По его мнению, в этом не виновато Укрэнерго, а ответственность лежит полностью на правительстве.

Экс-директор Центрэнерго указал, что обеспечение необходимым программным продуктом является очень важным условием нормальной работы.

"Это очень важный момент, потому что на сегодняшний день те расчеты идут через программное обеспечение, и даже расчеты мощностей, которые выводятся, каждый день министру на стол кладут, делаются программным обеспечением, и выводят мощности по всем станциям. Вручную это делало раньше Укрэнерго, но это было достаточно громоздко и хлопотно. И вряд ли сейчас, в век технологий вы сможете что-то вручную сделать, если не будет работать программное обеспечение", — пояснил Балабанов.

Отвечая на вопрос о дальнейшем наиболее вероятном сценарии, экс-директор Центрэнерго выразил мнение, что "будет перенос". Напомним, ранее руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович выразил мнение, что есть вероятность отсрочки введения рынка электроэнергии, или его старта в ограниченном формате в случае, если до 1 июля не урегулируют задолженность на оптовом рынке электроэнергии и не будет решен вопрос с обеспечением программными продуктами "Укрэнерго".

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Тег электроэнергия, рынок электроэнергии

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