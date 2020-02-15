США выделят миллиард долларов на энергонезависимость Восточной Европы – Помпео

США планируют выделить 1 млрд долларов на поддержку энергетической независимости европейских стран, входящих в "Инициативу Триморья" к которой намерена присоединиться Украина. Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он сказал, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, процветание и энергетическую независимость европейских "друзей".

"Я хочу сказать, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до 1 миллиарда долларов центральноевропейским и восточноевропейским странам "Инициативы трех морей", - заявил Помпео.

Реклама

Госсекретарь США добавил, что средства будут выделены с целью активизировать инвестирование частного и энергетического секторов "для защиты свободы и демократии в мире".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина заинтересована в присоединении к "Инициативе трех морей".

В тренде Зеленский после встречи с главой МВФ сделал заявление о дальнейшем сотрудничестве

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", сразу отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Основным претендентом на достройку газопровода называли судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому". Однако эксперты из РФ ранее утверждали, что Россия не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северный поток – 2".

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама