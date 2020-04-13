США готовы сделать из Украины газовый хаб: зачем это нужно

США заявляли, что готовы создать в Украине хаб для своего сжиженного газа, но с распространением коронавируса и обвалом на нефтяном рынке эта решимость несколько ослабла. Впрочем, смысл проекта скорее геополитический, и деньги на поддержку собственной добычи Америка может найти.

Газовый хаб – это условно "большой супермаркет", в котором торгуют газом. Украинская газотранспортная система – одна из крупнейших в Европе, и через нас проходит основной маршрут из России в ЕС. А потому Штаты хотели подавать в наши хранилища свой сжиженный газ, чтобы транспортировать дальше в Европу, таким образом вытесняя оттуда Россию. Что от этого может получить сама Украина? В первую очередь – дополнительную загрузку мощностей на 33 млрд кубов газа, из которых примерно 10 млрд свободны.

В польском Свиноуйсьце уже работает LNG-терминал. Сюда приходят танкеры со сжиженным газом, преимущественно – из США. Польша в свое время воплотила этот мощный инфраструктурный и в то же время геополитический проект, чтобы наконец избавиться от российского энергетического давления. Теперь стало известно, что США хотят создать газовый хаб в Украине – на основе польского терминала.

"Речь идет о начале системных поставок сжиженного газа из США. Это улучшит нашу энергетическую и физическую безопасность и независимость от поставок российского газа", – отмечает замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

Схематически это будет происходить таким образом.

"Газ добывается в Луизиане в США, переводится в жидкой "формат", транспортируется в Польшу, из Польши транспортируется в Украину, загружается в наши газовые хранилища и из них потом продается в Европу и потребляется внутри Украины", – объясняет Чижик.

"Польша очень заинтересована в этом проекте по нескольким причинам. Во-первых, он существенно укрепляет стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, а также между Соединенными Штатами и Украиной как стратегическим партнером, который влияет на политическую ситуацию в Восточной Европе", – добавляет редактор Biznesalert.pl Мариуш Маршалковский.

Кроме того, Польша заинтересована в эксплуатации украинских хранилищ и в возможности транспортировать сжиженный газ через украинскую ГТС в Словакию, Венгрию и другие страны. Сейчас речь идет о поставках шести миллиардов кубометров топлива. В перспективе – наращивание объемов.

"Сейчас LNG-терминал в Свиноуйсьце может принимать около пяти миллиардов кубометров газа, через два года – пока продолжаются работы по модернизации – это уже будет 7,5 млрд кубов. В последующие пять лет газопорт может быть увеличен до 10 млрд кубов. Кроме того, в Гданьском заливе должна быть возведена вторая часть, так называемая FSRU-установка, которая сможет принимать еще четыре миллиарда кубометров газа. В годовом измерении – до 14 миллиардов кубов", – подсчитывает Маршалковский.

Для справки: украинские подземные хранилища способны накапливать до 31 миллиарда кубометров газа. Это больше, чем Украина потребляет ежегодно.

"Мы уже начали использовать и продавать эти мощности иностранцам. В прошлом году они сохраняли уже 2,5 млрд кубических метров иностранного газа в наших хранилищах. Затем они имеют возможность его отправить обратно в Европу или продать в Украине", – объясняет генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Надо учитывать, что Украина в данной истории будет не просто покупать газ – мы становимся полноценным партнером всей цепочки, начиная от добычи газа в США, его транспортировки и дальнейшей продажи в Европе", – добавляет Чижик. В тренде Гривня крепнет, доллар теряет позиции: курс НБУ

Но готовы ли газотранспортные системы Польши и Украины к поставкам газа в таком количестве?

"Мы в прошлом году сделали реконструкцию газопроводов, и теперь у нас есть возможность принять из польской газотранспортной системы 6 млрд кубических метров газа в год. Но должна быть возможность у польской стороны отдать этот газ. Сейчас они могут отдать нам только 2 млрд", – констатирует Макогон.

"И здесь, к сожалению, возникает проблема. Для получения максимального количества газа необходимо строить трубопроводное соединение между Украиной и Польшей", – уточняет Маршалковский.

Соответствующие работы с польской стороны должны быть завершены в 2021 году. Но будет ли американский газ конкурировать на рынке по ценовым показателям? Эксперты отвечают.

"Он будет дороже, чем российский. При любых условиях трубопроводный газ является более дешевым. А с точки зрения политической целесообразности это может иметь место", – считает эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.

Также эксперт сомневается в реальных намерениях подписантов договора.

"Эта компания, если я не ошибаюсь, имеет 25 млрд кубометров в год торговли природным газом по миру. То есть она существует фактически за счет того, что осуществляет постоянную продажу товара – покупает подешевле, продает подороже. То есть это не добывающая компания. На мой взгляд, Украине не нужны очередные лыжные инструкторы", – говорит Рябцев.

Но в профильном министерстве уверяют: на полную мощность проект заработает уже через три года.

"Главное и самое основное в этой истории – это то, что мы уменьшаем физически зависимость Европы от российского газа", – подчеркивает Чижик.

Напомним, ранее эксперты уже рассказывали сайту "Сегодня", как Украина может позаимствовать у расположенного в Юго-Восточной Азии Сингапура концепцию страны – газового хаба и концепцию чартерных городов.

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