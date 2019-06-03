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США готовят удар по "Северному потоку – 2": стали известны подробности санкций

3 июня, 10:26

Текст законопроекта появился в базе американского Конгресса

Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com
Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com.

Законопроект, направленный на противодействие "Северному потоку – 2", был зарегистрирован в официальной базе Конгресса США. Авторы документа предлагают назвать его "В защиту энергетической безопасности Европы", указывая на "особые отношения между ЕС и США и их важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов".

В законопроекте предлагается комплекс запретительных мер и санкций, которые американские власти могут использовать в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с российской стороной в прокладке морских трубопроводов. Если законопроект будет принят, не позднее чем через 60 дней после даты его вступления в силу госсекретарь США должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса перечень судов, которые занимались укладкой труб на глубине 100 футов (около 30 метров) и более в ходе строительства российских экспортных трубопроводов, а также иностранных лиц, которые продали или арендовали эти суда. 

Президент США, согласно опубликованному законопроекту, может ввести пять или более санкций против компаний, которые работают с этими судами. В документе, в частности, указаны следующие виды ограничений:

  • отказы в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США;
  • запрет на получение займов на общую сумму более 10 млн долларов в течение 12 месяцев;
  • запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами;
  • запрет на въезд в США;
  • заморозка находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлению указанных судов.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявлял, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2""Сопротивление "Северному потоку – 2" все еще очень активно в США", – подчеркнул Перри.

Обещание санкций США против "Северного потока – 2" уже вызывало бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления -  это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


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Тег США, законопроект, Северный поток, санкции, Nord Stream, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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