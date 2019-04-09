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США готовятся ввести новые пошлины на товары из ЕС

Сегодня, 09:06

Ужесточение мер связывают с решением ВТО по Boeing и Airbus

Фото: Getty Images
США готовятся ввести новые пошлины на товары из ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a67/ef0/5c4a67ef02364.jpg Экономика Ужесточение мер связывают с решением ВТО по Boeing и Airbus

В споре о Boeing и Airbus ВТО встала на сторону Евросоюза, но теперь США грозятся ввести новые пошлины против ЕС. Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера уже подготовило список европейских товаров, пошлины на которые станут "ответной мерой на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности".

Торговые представители США ссылаются на прошлые решения ВТО.

"Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно сообщала, что субсидии Европейского Союза на Airbus оказывают негативное воздействие на Соединенные Штаты. Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс по определению продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не отменит свои субсидии", — говорится в заявлении.

Управление отмечает, что теперь ВТО предстоит выпустить заключение по поводу объема американских контрмер, после чего американское ведомство опубликует окончательный список товаров, наложение пошлин на которые будет соответствовать сумме возмещения, определенной ВТО.

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Европейская сторона, в свою очередь, тоже ждет решения ВТО о введении ограничительных тарифов против США.

Спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года. Апелляционный орган ВТО в 2018 году подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский Союз и четыре его государства-члена — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. В 2019 аналогичное решение принято по поводу субсидий США для Boeing.

Кроме того, между США и ЕС продолжается спор, начавшийся после введения американскими властями пошлин на сталь и алюминий. В феврале 2019 года президент Штатов  Дональд Трамп грозился, что США введут новые пошлины на товары из ЕС, если не будет заключено соглашение.

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Тег ВТО, США, ЕС, Boeing, пошлины, Airbus

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Источник:

ТАСС

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