США и Китай договорились прекратить торговую войну

Сегодня, 04:01

Вашингтон ожидает значительного увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из США в Китай, а также увеличения закупок в энергетической сфере

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Соединенные Штаты и Китай решили отказаться от тактики взаимного внедрения новых торговых тарифов и работают над "расширенной торговой сделкой", чтобы прекратить убыточное для обеих сторон противостояния в этой сфере.

Об этом заявил в воскресенье в прямом телеэфире министр финансов США Стивен Мунчин.

"Мы прекращаем торговую войну", – сказал Мнучин в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, после двух дней напряженных переговоров в Вашингтоне обе страны достигли взаимовыгодных интересов. В частности, американская сторона настаивала, что Китай должен приобрести американские товары и услуги на сумму $200 млрд до конца 2020 года, чтобы выровнять торговый дисбаланс.

После завершения встреч в Вашингтоне в субботу, обе стороны выпустили совместное заявление, в котором однако было указано мало деталей. Как пояснил в воскресенье американский министр, сейчас "достигнута договоренность приостановить введение тарифов". Он отметил, что пока переговоры ведутся "в этих рамках".

По словам Мнучина, Вашингтон ожидает значительного увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из США в Китай, а также увеличения закупок в энергетической сфере.

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Трамп в своей предвыборной обещал поддержку американским производителям, и теперь развязывает торговую войну против Китая. В то же время, сам президент США уверен, что это не торговая война, а "торговые переговоры". 

Напомним, 3 апреля администрация Трампа объявила о намерении ввести 25-процентные пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет 50 млрд долларов. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25-процентные пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства – в общей сложности 106 наименований товаров. Тогда Трамп поручил подготовить новый список импортируемых китайских товаров – теперь уже на общую сумму 100 млрд долларов – с целью введения на них дополнительных пошлин.
Китай, США, тарифы, пошлина, пошлины, министр финансов, Мнучин

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Источник:

The New York Times

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