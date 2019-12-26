США и Китай готовятся остановить торговую войну

Фото: REUTERS/Jason Lee

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что крупное торговое соглашение с Китаем готовится к подписанию.

А министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

Реклама

Напомним, 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг. В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.

Читайте также: "Остановитесь": Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

В тренде В Украине готовят новый закон об ОСАГО: эксперт назвал плюсы и недоработки

Как известно, осенью-2019 произошло очередное обострение торговой войны между Китаем и США. Так, с 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Эксперты неоднократно отмечали, что обострение торговой войны может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама