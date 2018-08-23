США и Китай перешли на новый этап торговой войны

Сегодня, 23 августа, вступили в силу 25-процентные пошлины США на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 16 млрд долларов. В этот список пошли 279 наименований китайской продукции.

В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно-технического развития "Сделано в Китае – 2025". Пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.

Это вторая часть пошлин на импортируемые из Китая товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть пошлин, под которые попали товары на 34 млрд долларов, была введена 6 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином "нечестных торговых практик". По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке" и даст "решительный ответ" Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.

Министерство коммерции Китая опубликовало 8 августа список американских товаров на сумму 16 млрд долларов, на которые с 23 августа вводятся пошлины на уровне 25%. Как следует из списка, увеличенные тарифы будут взиматься с нефтепродуктов, автомобилей и медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин заявил должностным лицам, задействованным в переговорах с Вашингтоном, о необходимости попытаться стабилизировать двусторонние отношения между США и КНР как можно скорее. Как писали западные СМИ со ссылкой на китайских чиновников и экспертов, председатель КНР опасается, что торговые споры с Вашингтоном могут подорвать планы дальнейшего экономического развития Китая и усиления его влияния в мире.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары: