США и Китай приблизились к торговому миру: Трамп анонсировал новое соглашение

Президент США надеется, что прогресс в переговорах не заставит себя долго ждать

Фото: AFP

США и Китай приблизились к торговому миру: Трамп анонсировал новое соглашение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg 2019-02-26T09:04:14+02:00 Экономика Президент США надеется, что прогресс в переговорах не заставит себя долго ждать

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

"Мы проведем еще один саммит, у нас будет саммит для подписания соглашения. ... Надеюсь, мы сможем довести дело до конца. Но мы уже очень-очень близки", – заявил Трамп.

Предполагая, что с обеих сторон будет достигнут дополнительный прогресс, Трамп сообщил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином в своем имении Мар-а-Лаго.

В то же время он проявил осторожность, заявив, что соглашение "может быть заключено довольно скоро, а может быть не заключено вообще". Трамп заявил губернаторам, что, "похоже", китайские переговорщики вскоре продолжат работу над соглашением.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения, назначенный на 1 марта.

Трамп объяснил отказ от нового повышения пошлин на китайские товары прогрессом на переговорах. Он сообщил на своей странице в Twitter: "Торговое соглашение с Китаем (и не только оно) находится на продвинутом этапе. Отношения между нашими странами очень прочные. Поэтому я согласился отложить повышение американских тарифов. Посмотрим, что будет дальше?".

Участники переговоров пытались преодолеть разногласия по механизму обеспечения выполнения Китаем всех обязательств, которые он возьмет на себя в рамках соглашения. Вашингтон считает, что механизм обеспечения соглашения должен быть частью самой сделки.

Напомним, еще 1 декабря во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе США и Китай впервые договорились отсрочить на 90 дней поднятие пошлин на китайские товары с 10 до 25%. Изначально повышение планировалось с 1 января 2019 года.

Китай с 1 января также приостановил на три месяца действие дополнительных пошлин на американские автомобили – 25%, а также на автозапчасти – 5%. Стороны также договорились "достичь нового взаимовыгодного соглашения".

Как известно, пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, пока завершались без существенного прорыва.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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