США и Россия начали борьбу за газовый рынок Европы – СМИ

По итогам торговых переговоров президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером было заявлено об усилении сотрудничества в сфере энергетики. Это выражается в том, что ЕС будет закупать больше американского СПГ и строить больше терминалов для его приемки регазификации. Как пишет Gazeta.ru, теперь эксперты не исключают, что в ближайшие 10 лет Европа станет главным потребителем СПГ, и российскому "Газпрому" будет непросто сохранить свои экспортные позиции.

"Газпром" пока что является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка. И именно с российским трубопроводным газом будет конкурировать американский СПГ, отмечает издание.

При этом спрос на сжиженный природный газ в Европе активно усиливается: этот регион нуждается в иностранных поставках, так как собственное производство снижается, говорит аналитик ИК "Freedom Finance" Ален Сабитов.

"Через 10 лет Европа станет главным потребителем СПГ и обгонит Китай, увеличив долю рынка с 14% до 18%, поэтому конкуренция за этот рынок между США, Россией и Катаром будет только расти", – добавляет он.

В своем июньском докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало стагнацию спроса на газ в Европе до 2023 года. При этом на фоне спада собственной добычи экспортные потребности ЕС будут расти. По оценкам европейских энергетических компаний, к 2035 году ЕС может потребоваться дополнительно 107 млрд кубометров газа в год.

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В 2017 году США впервые стали чистыми экспортерами природного газа, поставляя в пересчете на год в среднем по 0,4 млрд кубических футов в день. По прогнозам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), экспорт СПГ в 2018 году в среднем составит 3 млрд кубических футов в день, в 2019 году — 4,8 млрд. В дальнейшем эта цифра продолжит увеличиваться. % По мнению EIA, к 2020 году Соединенные Штаты станут третьим по величине экспортером СПГ после Австралии и Катара.

Основную конкуренцию американскому СПГ по-прежнему составляет российский трубопроводный газ. Новые газотранспортные проекты со стороны РФ обостряют конкурентную борьбу за европейский рынок. Так, на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп открыто заявил, что американский СПГ будет конкурировать с "Северным потоком – 2", а позже в Госдепартаменте подтвердили, что выступают против проекта.

"Фирмы, задействованные в проекте российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций – это касается и "Северного потока — 2" и, конечно, "Турецкого потока", — заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

Пока российским экспортерам, поставляющим трубопроводный газ в Европу, паниковать не стоит, потому что стоимость американского СПГ почти в два раза выше, чем у российского. Однако с развитием технологии этот спред может сузиться, предупреждает Сабитов.

По ценовым параметрам США также выгоднее продавать свой СПГ на азиатские рынки, в частности в Китай. Об этом свидетельствует даже тот факт, что Соединенные Штаты сами периодически сами закупают СПГ по другую сторону Атлантики, в том числе и привезенный в ЕС с российского Ямала.

Тем не менее, российский "Газпром" не исключает роста экспорта в Европу до более 200 млрд кубометров газа в 2018 году.