США категорически против строительства "Северного потока – 2" – замгоссекретаря США

Вчера, 18:25

Феннон на встрече с Порошенко сделал резкое заявление по российскому проекту газопровода в обход Украины


Заместитель Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток-2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко.

"Хочу выразить непреклонную поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа через Украину. Мы все едины в США в части поддержки Украины", – сказал Феннон на встрече с Порошенко.

Собеседники скоординировали подходы и практические мероприятия украинской и американской сторон в деле противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".

"Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2". Как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, но и напрямую касается геополитической безопасности. И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она стала "пленницей" России из-за ее энергетической зависимости и поддержки плана удвоения пропускной способности газопровода Nord Stream под Балтийским морем в Германию, минуя традиционные маршруты через Украину. 

В январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2".

В начале мая начали строить российский "Северный поток – 2".  Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства этого газопровода, такое же решение приняли Финляндия и Швеция. Проект еще должен получить разрешение в Дании.
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Источник:

"Сегодня"

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