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США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" – сенатор

4 сентября, 04:27

В Конгрессе есть поддержка для одобрения этого законопроекта

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Американский сенатор Тед Круз считает, что Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Достаточно убедительным" признаком этого, считает Круз, является июльское голосование с результатом 20 против двух в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, что помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для одобрения этого законопроекта, указал сенатор 3 сентября в Институте Гудзона в Вашингтоне.

На планете есть лишь пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

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"Лучшее, что мы можем сделать, – это лишить" президента России Владимира Путина денег из-за его "агрессивного милитаризма", убежден сенатор-республиканец.

"Северный поток-2", который предполагает поставки газа в обход Украины, закончен на 70%, и Москва утверждает, что завершит проект до конца 2019 года.

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Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил "Северный поток – 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.

Как сообщалось, несмотря на поддержку Германии, российский проект уже столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода.

Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута. Таким образом, страна более двух лет не дает "добро" на проект, однако теперь Дания пошла на попятную в вопросе "Северного потока – 2".

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