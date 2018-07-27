США могут ввести санкции против компаний Германии из-за строительства "Северного потока-2"

Вчера, 23:06

Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой

фото GETTY
фото GETTY

США могут ввести санкции против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, которые участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон, сообщает "Голос Америки".

По его словам, США поддерживают продолжение транзита газа через Украину.

"Мы продолжаем выступать в поддержку продолжения транзита газа через Украину. Лучший способ, который обеспечил бы Украине возможность быть важным партнером в сфере транзита газа для Европы после 2019 года, заключается в том, чтобы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не были бы построены", – сообщил Феннон.

Заместитель госсекретаря заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

"Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих враждебных политических целей", – отметил он. 

Феннон также считает, что "Северный поток-2" разделит Европу и усилит возможности России использовать свои энергоресурсы для политического давления и вредного влияния".

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В Германии стартовал процесс прокладки труб российского газопровода "Северный поток – 2", против которого решительно выступают США, Украина и ряд стран Европы.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она стала "пленницей" России из-за ее энергетической зависимости и поддержки плана удвоения пропускной способности газопровода Nord Stream под Балтийским морем в Германию, минуя традиционные маршруты через Украину. 

В январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2".

В начале мая начали строить российский "Северный поток – 2".  Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства этого газопровода, такое же решение приняли Финляндия и Швеция. Проект еще должен получить разрешение в Дании.
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