США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве

Сегодня, 10:00

Российские агенты вновь активно поработали в соцсетях, уверены в Конгрессе

Фото: Jeffrey Beall / Wikipedia
Фото: Jeffrey Beall / Wikipedia

США теперь обвиняют Россию не только во вмешательстве в президентские выборы, но и в попытках подорвать работу американского энергетического рынка. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям, пишет Deutsche Welle.

В докладе говорится о вмешательстве России в энергорынок США посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях. 

"Американский народ заслуживает того, чтобы узнать, что то, что они видят в социальных сетях – это плод работы иностранных властей, стремящихся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику", – заявил председатель комитета, республиканец Ламар Смит.

По данным комитета, своими постами российские агенты пытались повлиять на мнение американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата. Конечная цель такого воздействия заключалась в ослаблении американского энергетического рынка, успешно конкурирующего с российскими энергетическими компаниями на мировом рынке.

В период с 2015 по 2017 годы в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано до 10 тысяч постов, носящих признаки сознательной манипуляции, говорится в докладе.

При этом Россия также обвинила США во вмешательстве в выборыМИД РФ Сергей Лавров уверен, что этим занимается посольство США в Москве.
энергетика, Россия, США, вмешательство, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость "США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

Трампа удивило, почему расследование о вмешательстве РФ в выборы не коснулось Обамы

21 Февраля, 17:58

По мнению президента США, демократы состояли в сговоре с Россией

Евросоюз

Фото: tvc

Кремль готовит новую хакерскую атаку на выборы в США 2018 года - аналитик

14 Февраля, 11:14

Трамп пока отказывается признавать масштабы вмешательства РФ
Загрузка...

США

В США активизировались боты. Фото: IGate.com.ua

Пророссийские боты снова активизировались в США - Bloomberg

1 Сентября 2017, 18:23

Боты пытаются имитировать поведение человека, чтобы втереться в доверие к пользователю и затем влиять на его поведение, отмечают эксперты

США

Герберт Макмастер. Фото: twitter

Советник Трампа сделал жесткое заявление в адрес России

19 Декабря 2017, 15:44

По словам генерала, усилия России направлены на то, чтобы рассорить сообщества и настроить их друг против друга
Загрузка...