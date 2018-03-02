США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве

США теперь обвиняют Россию не только во вмешательстве в президентские выборы, но и в попытках подорвать работу американского энергетического рынка. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям, пишет Deutsche Welle.

В докладе говорится о вмешательстве России в энергорынок США посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.

"Американский народ заслуживает того, чтобы узнать, что то, что они видят в социальных сетях – это плод работы иностранных властей, стремящихся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику", – заявил председатель комитета, республиканец Ламар Смит.

По данным комитета, своими постами российские агенты пытались повлиять на мнение американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата. Конечная цель такого воздействия заключалась в ослаблении американского энергетического рынка, успешно конкурирующего с российскими энергетическими компаниями на мировом рынке.

В период с 2015 по 2017 годы в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано до 10 тысяч постов, носящих признаки сознательной манипуляции, говорится в докладе.

При этом Россия также обвинила США во вмешательстве в выборы. МИД РФ Сергей Лавров уверен, что этим занимается посольство США в Москве.