США опубликовали прогноз по рынку нефти: цены снизились после роста

Новые данные привели к снижению курса рубля по отношению к американской валюте

Министерство энергетики США ожидает, что глобальное предложение нефти останется на уровне первого квартала 2020 года в ближайшие месяцы.

И в связи с этим понизило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году до 33 долларов.

При этом цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже 33 доллара за баррель, что вызвало и падение российского рубля по отношению к американской валюте – до 75,51 рублей за доллар.

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Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE после роста перешла в "красную" зону и торгуется на уровне 32,96 доллара за баррель, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи на 16:57 по Киеву.

По состоянию на 17:10 баррель Brent находился на уровне 33 доллара (-0,2%), при этом в пике снижения достигая отметки в 32,8 доллара. Нефть марки WTI находится на отметке 26,35 доллара за баррель (+1%).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что утром 7 апреля 2020 года цены на нефть несколько увеличились на сигналах о том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться. В центре внимания рынка – встреча государств ОПЕК+, и некоторые трейдеры активизировали покупки, ожидая, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи.

Как сообщалось, бюджет России недополучит более миллиарда нефтедолларов из-за снижения мировых цен на нефть.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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