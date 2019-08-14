США отложат введение пошлин на китайские ноутбуки и телефоны

Пошлины на ряд потребительских товаров вступят в силу не 1 сентября, а с 15 декабря

Фото: EPA/UPG

Американский президент Дональд Трамп отложил до 15 декабря введении в действие части пошлин на китайские товары.

Об этом сообщает BBC.

"Администрация президента США Дональда Трампа отложила до 15 декабря этого года введение пошлин на часть импорта из Китая – из-за факторов безопасности, медицинских и других", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о такой продукции, как мобильные телефоны, ноутбуки, видеоприставки, некоторые игрушки, мониторы, отдельные виды одежды и обуви.

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На все остальные китайские товары американские 10-процентные пошлины начнут действовать с 1 сентября 2019 года.

Отмечается, что технологические инвесторы уже приветствовали решение Вашингтона отложить пошлины на упомянутую китайскую продукцию.

Напомним, 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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