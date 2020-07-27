США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат

Если Россия продолжит агрессивное поведение, санкции против нее будут усиливаться вплоть до отключения от системы SWIFT. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает РБК-Украина.

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"В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT", – сказал он.

По словам дипломата, отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", – отметил он.

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"В свое время рассматривался вопрос о запрете регулярных авиарейсов из России в США (сейчас это произошло в связи с пандемией), речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня", - добавил Ельченко.

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По словам посла, новые санкции уже готовы и США их могут применить в любой момент.

"Они лежат и ждут своего времени. Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно "Северного потока-2". Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", – отметил дипломат.

Ранее эксперты предупреждали, что отключение России от международной банковской сети SWIFT приведет к экономическому коллапсу.

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.

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