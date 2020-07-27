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США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат

27 июля, 09:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вашингтон готов ужесточить санкции против Москвы

Если Россия продолжит агрессивное поведение, санкции против нее будут усиливаться вплоть до отключения от системы SWIFT. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает РБК-Украина.

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"В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT", – сказал он.

По словам дипломата, отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", – отметил он.

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"В свое время рассматривался вопрос о запрете регулярных авиарейсов из России в США (сейчас это произошло в связи с пандемией), речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня", - добавил Ельченко.

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По словам посла, новые санкции уже готовы и США их могут применить в любой момент.

"Они лежат и ждут своего времени. Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно "Северного потока-2". Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", – отметил дипломат.

Ранее эксперты предупреждали, что отключение России от международной банковской сети SWIFT приведет к экономическому коллапсу.

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.

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Россия США санкции SWIFT Владимир Ельченко

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