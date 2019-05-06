США поднимут пошлины на ряд китайских товаров

Тарифы должны увеличиться на 25% в пятницу, 10 мая

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп решил усилить давление на Китай для заключения торговой сделки и объявил о намерении повысить тарифы на китайские товары.

По его словам, пошлины увеличатся в пятницу, 10 мая, с 10 до 25%. При этом он не исключил введения пошлин и на другие товары.

"Дополнительные товары на 325 млрд долларов, которые Китай посылает нам, пока не облагаются пошлинами, но вскоре будут, в размере 25%", – написал Трамп в Twitter в воскресенье, 5 мая.

Ранее Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США поднимут пошлины на ряд китайских товаров". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"