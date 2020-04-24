США потратят на борьбу с пандемией еще 484 млрд долларов: Трамп подписал закон

Огромную сумму направят на выплаты гражданам, в больницы и на расширенное тестирование на COVID-19

Вашингтон, в котором пик заражения коронавирусом ожидается в середине мая, направит на борьбу с пандемией и ее последствиями почти 484 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил соответствующий законопроект о пакете финансовой помощи.

В общей сложности законопроект распределяет около 484 млрд долларов.

Из них 310 млрд долларов направят на Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP), созданную для помощи во время коронавируса малым предприятиям.

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Кроме того, законопроект предусматривает 75 млрд долларов для больниц и поставщиков медицинских услуг и 25 млрд долларов на расширение программы тестирования на COVID-19.

На этой неделе Конгресс США почти единогласно проголосовал в поддержку этого документа.

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В США в марте одобрили пакет экономической помощи на 2,3 трлн долларов, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере 350 млрд долларов. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.

Напомним, хозяин Белого дома неоднократно выступал за то, чтобы как можно скорее восстановить работу экономики США. 22 апреля он сообщил, что к настоящему моменту 20 американских штатов, в которых проживает 40% всего населения страны, сообщили о подготовке к скорой отмене санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

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Однако именно в США сейчас больше всего выявленных случаев COVID-19 и смертей от этого вируса – там зарегистрировали 880 112 тыс. больных, 50 114 человек погибли.

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