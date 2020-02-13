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США приготовили России новый неприятный "сюрприз"

13 февраля, 17:39

Вашингтон внес еще три российские компании в санкционный список

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Вскоре после расширения американских санкций против России за "выборы" в Крыму, Вашингтон внес в "черный список" еще три компании из страны-агрессора.

Согласно документу, который был опубликован Госдепартаментом 13 февраля, ограничения вводятся в отношении "Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова" в Туле, "Научно-производственного объединения машиностроения" и "Кумертауского авиационного производственного предприятия".

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Как отмечается, санкции ввели в связи с нарушением закона США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

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Помимо российских, в санкционный список внесли пять компаний из Китая (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co. Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co. Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd), а также по одной из Ирака (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) и Турции (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.).

Напомним, что в декабре комитет по иностранным делам верхней Сената США проголосовал за введение против России так называемых "санкций из ада". Документ обяжет президента США публично призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины".

Кроме того, в августе вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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