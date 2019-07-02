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США пригрозили Евросоюзу пошлинами

2 июля, 10:46

Американские торговые представители возмущены поддержкой корпорации Airbus

Фото: Getty Images

После того, как Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины на китайские товары, аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из Европейского Союза на сумму примерно 4 млрд долларов. 

Как следует из документа, обнародованного американским ведомством, это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.

"Пошлины могут быть введены с целью защитить права США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с Евросоюзом и некоторыми его членами относительно субсидирования ЕС [производства] крупных самолетов гражданской авиации", – отмечается в документе.

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В приложении к заявлению приводятся почти 90 наименований товаров. В их числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков.

Также уточняется, что в апреле-2019 ведомство уже предлагало ввести пошлины на товары из ЕС на 21 млрд долларов. Новый перечень является дополнением к первоначальному списку. Ведомство готово в ближайшие месяцы провести консультации с представителями бизнеса и общественности относительно внесения изменений в список.

Напомним, Апелляционный орган ВТО ранее подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства-члена — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.

При этом ранее ВТО также приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing.

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Тег ВТО, торговля, США, ЕС, пошлины, Европейский Союз, Airbus

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Источник:

ТАСС

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