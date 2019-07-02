США пригрозили Евросоюзу пошлинами

Американские торговые представители возмущены поддержкой корпорации Airbus

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После того, как Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины на китайские товары, аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из Европейского Союза на сумму примерно 4 млрд долларов.

Как следует из документа, обнародованного американским ведомством, это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.

"Пошлины могут быть введены с целью защитить права США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с Евросоюзом и некоторыми его членами относительно субсидирования ЕС [производства] крупных самолетов гражданской авиации", – отмечается в документе.

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В приложении к заявлению приводятся почти 90 наименований товаров. В их числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков.

Также уточняется, что в апреле-2019 ведомство уже предлагало ввести пошлины на товары из ЕС на 21 млрд долларов. Новый перечень является дополнением к первоначальному списку. Ведомство готово в ближайшие месяцы провести консультации с представителями бизнеса и общественности относительно внесения изменений в список.

Напомним, Апелляционный орган ВТО ранее подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства-члена — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.

При этом ранее ВТО также приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing.

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