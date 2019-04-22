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США приняли важное решение по нефтяным санкциям против Ирана

Сегодня, 16:58

О решении Дональда Трампа сообщили в Белом доме

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Фото: REUTERS/Lucas Jackson.

США решили не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенного 22 апреля.

"Президент Дональд Трамп решил не возобновлять действия по освобождению (ряда стран) от санкций на покупку иранской нефти", – сказано в заявлении.

В нем также говорится, что США, ОАЭ и Саудовская Аравия договорились предпринять своевременные действия для того, чтобы убедиться, что мировой спрос на нефть удовлетворяется, поскольку иранская нефть не будет иметь доступ на рынок".

Ожидается, что США с начала мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть.

Напомним, США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года, но ряду государств они дали разрешение продолжать закупку иранской нефти до 2 мая 2019 года при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция и Тайвань. Последние три уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Сегодня в ожидании решения США цены на нефть стали повышаться.

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Тег нефть, Иран, США

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Источник:

Интерфакс-Украина

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