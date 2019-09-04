США против "Северного потока – 2": о чем говорил Помпео с будущими лидерами ЕС

Майкл Помпео. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с назначенными лидерами институтов Европейского Союза (ЕС), которые начнут работу в ноябре, претензии Вашингтона к российскому проекту "Северный поток – 2", который строится в обход Украины.

Об этом заявил в среду, 4 сентября, постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд на брифинге в Брюсселе (Бельгия).

"Этот вопрос обсуждался со всеми лидерами [институтов ЕС]", – сказал он, отвечая на вопрос о "Северном потоке – 2".

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По его словам, американская сторона считает, что страны ЕС должны покупать газ не у России, а в разных местах.

"Мы озабочены, что ЕС зависит в поставках газа от России, которая, по нашему мнению, ранее уже использовала эту зависимость в негативных целях. Мы хотим, чтобы сраны ЕС закупали газ в разных местах, в том числе в США", – сказал Сондлэнд.

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Новости "Сегодня" писали, что Помпео находился в Брюсселе 2-3 сентября. Он встретился с будущими главой Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, а также с действующими председателем Европарламента Давидом Сассоли и генсеком НАТО Йенсом Столтенбргом.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром". Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.

В июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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