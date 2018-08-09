США увеличили поставки газа в Европу

Сегодня, 16:45

Еврокомиссия отчиталась от объемах импортированного из Штатов сжиженного газа

Фото: Flickr / Ken Hodge
Фото: Flickr / Ken Hodge

Поставки сжиженного природного газа (СПГ, LNG) из США в Европу с момента их запуска в апреле 2016 года составили 2,8 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии (ЕК).

"С момента прибытия первого LNG-танкера из США в Португалию в апреле 2016 года европейский импорт LNG из США вырос с 0 до 2,8 млрд кубометров", – отметили в ЕК.

В Еврокомиссии уточнили, что речь не идет о 2,8 млрд кубометров в год, а об общем объеме, который ЕС получил из США.

Так, с начала 2016 года ЕС получил более 40 поставок LNG из США. В 2017 году на Европу приходилось до 10% от всего экспорта LNG из США. 

Представитель ЕК по энергетике Анна-Кайса Итконен сообщила, что основными получателями LNG из США являются Испания, Италия и Франция. 

Напомним, США и Россия начали борьбу за газовый рынок Европы. "Газпром" пока что является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка. Однако эксперты не исключают, что в ближайшие 10 лет Европа станет главным потребителем СПГ, и российскому "Газпрому" будет непросто сохранить свои экспортные позиции. 
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Источник:

ТАСС

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