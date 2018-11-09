США вновь заговорили о санкциях за "Северный поток – 2"

Сегодня, 12:10

Американский министр энергетики посетил столицу Польши

Рик Перри в Польше. Фото: AFP
Рик Перри в Польше. Фото: AFP

США не исключают введения санкций в ответ на строительство "Северного потока – 2", в связи с которым Украина начала вводить план "Б". Об этом во время визита в Польшу заявил министр энергетики США Рик Перри, передает "Польское радио".

Перри подтвердил, что Вашингтон выступает против "российско-германской инвестиции". Он не исключил введения санкций против компаний, связанных с проектом, хотя это лишь один из возможных вариантов

"Соединенные Штаты не поддерживают Nord Stream 2, и я не вижу никакого сигнала, чтобы мы когда-либо могли поддержать этот проект. Санкции – это один из вариантов президента", – сказал Перри в Варшаве.

Напомним, США уже долгое время отмечают, что проект "Северный поток – 2" нарушает энергетическую безопасность в Европе. Американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал в связи с этим Германию и призвал Берлин покупать американский газ.

Ранее в Польше жестко отреагировали на политику Германии по "Северному потоку – 2". В польском МИД уверены, что позиция ФРГ противоречит общеевропейским взглядам.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Польша, США, Северный поток, санкции, Nord Stream 2, Северный поток 2, Рик Перри

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