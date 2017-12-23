США временно лишили Украину торговых преференций

Президент США Дональд Трамп принял решение временно вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) из-за недостаточных усилий Киева по охране интеллектуальной собственности.

Это следует из письма американского лидера Конгрессу, которое распространила пресс-служба Белого дома.

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"После рассмотрения критериев… закона о торговле от 1974 года… о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я решил, что целесообразно приостановить беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, в отношении ряда видов продукции из Украины", − говорится в документе.

Как сообщалось, USTR оставил Украину в перечне стран – основных нарушителей прав интеллектуальной собственности (Priority Watch List).

Эксперты USTR положительно оценили отдельные меры, принятые Украиной в направлении улучшения защиты прав интеллектуальной собственности.

Ранее Соединенные Штаты Америки (США) прекратили действие антидемпинговых пошлин на сухой карбамид происхождением из Украины. "Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20 декабря 2016 года применения мер по отношению к украинскому товару", – сообщили в Министерстве экономики Украины. Антидемпинговые пошлины в отношении сухого карбамида действовали еще с 1987 года, сначала происхождением из СССР, потом – из всех стран, вышедших из состава союза.