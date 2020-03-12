США ввели санкции против еще одной дочерней компании "Роснефти"

В Штатах недовольны тем, что компания оказывала поддержку в переработке и продажи венесуэльской нефти

После того, как президент США Дональд Трамп рассказал, чем его радует нефтяной конфликт России и стран ОПЕК, Министерство финансов США ввело санкции против подконтрольной "Роснефти" швейцарской торговой компании TNK Trading International (TTI). Такое сообщение появилось на сайте OFAC.

"TNK Trading International S.A. – это одна из дочерних компаний "Роснефти", выступающая посредником в продаже и транспортировке нефти Венесуэлы, которая подпадает под санкции", – приводятся в сообщении слова министра финансов Стивен Мнучина.

После того, как 18 февраля 2020 года в санкционный список попала Rosneft Trading S. A. (RTSA), поставки венесуэльской нефти были переведены на TTI, чтобы избежать санкций США, отмечает ведомство.

Обе компании – TTI и RTSA – совместно обрабатывали большую часть экспорта венесуэльской нефти в 2019 году. В январе 2020 года TTI закупила у Petroleos de Venezuela (PDVSA, нефтегазовая госкомпания Венесуэлы) почти 14 млн баррелей нефти.

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"Администрация президента Трампа остается противником тех, кто поддерживает коррупционный режим эксплуатации нефтяных активов Венесуэлы", – заявил Мнучин.

TTI, контроль над которой "Роснефть" получила в декабре 2017 года, зарегистрирована в кантоне Женева (Швейцария). Компания занимается торговлей, переработкой и транспортировкой сырья, в частности неочищенной нефти и нефтепродуктов.

"Санкции США не обязательно должны быть постоянными и направлены на то, чтобы склонить к изменению линии поведения. Соединенные Штаты дали понять, что рассмотрят вопрос об отмене санкций для тех, кто предпринимает конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия в поддержку демократического порядка в Венесуэле", – сообщили в Минфине США.

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Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются, и о них должно быть заявлено в управление.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировые цены на нефть эталонных марок в феврале 2020 года выросли на новостях о введении санкций США в отношении дочерней компании российской "Роснефти" Rosneft Trading, S.A. Ограничительные меры были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской госкомпании PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019-го по январь 2020 года.

Также мы сообщали о том, что 9 марта 2020 года Саудовская Аравия обрушила акции нефтяных компаний в России.

"Нефтяная война" России с ОПЕК (в первую очередь с Саудовской Аравией), в результате которой стоимость нефти упала почти до 30 долларов, пагубно сказалась на акциях российских компаний. Так, на Лондонской фондовой бирже обрушились депозитарные расписки на акции целого ряда российских нефтяных компаний: "Роснефти" (на 22,5%), "Газпрома" (15,4%), НОВАТЭКа (11,1%), ЛУКОЙЛа (17,3%), "Татнефти" (19%).

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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