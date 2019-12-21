США ввели санкции против "Северного потока – 2": появилась реакция ЕС

Фото: nord-stream.com

Евросоюз в настоящее время анализирует потенциальное воздействие санкций США против проекта "Северный поток – 2" на европейские компании. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель Еврокомиссии (ЕК).

"В настоящее время Еврокомиссия анализирует потенциальное воздействие этих мер на европейские компании", - сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что "ЕС принципиально выступает против введения санкций в отношении компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес".

По его словам, "целью Еврокомиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток – 2" функционировал прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулирующего надзора в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС".

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"Еврокомиссия напоминает, что с момента вступления в силу Директивы по газу в мае 2019 года в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим европейский газовый рынок с третьей страной (государством за пределами ЕС – Ред.). Принципы этих правил также были признаны в законе об оборонном бюджете США", - добавил представитель ЕК.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG подтвердили, что подрядчик строительства газопровода "Северный поток – 2" – компания Allseas – приостановила укладку трубопровода до получения разъяснений в связи с санкциями США.

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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал "лучшим предновогодним подарком" решение трубоукладчика "Северного потока – 2" – компании Allseas – приостановить строительство.

Тем временем МИД России нервно отреагировал на санкции против "Северного потока – 2".

Напомним, во вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Президент США Дональд Трамп подписал документ 20 декабря.

Сообщалось, что опрошенные "Сегодня" эксперты полагают, что относительно позднее введение санкций в США против российского проекта – продуманный и запланированный маневр. Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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