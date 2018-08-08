США вводят запрет на поставку РФ продукции двойного назначения – Госдепартамент

Сегодня, 23:44

Новые санкции США против РФ из-за "дела Скрипалей" вступят в силу 22 августа

Фото: Fotolia / KLimAx Foto
Фото: Fotolia / KLimAx Foto

США введут в ближайшие пару недель запрет на поставку России продукции двойного назначения в рамках новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, применяемых в связи с делом Скрипалей. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки (Москве) всех "чувствительных" товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется Министерством торговли (США) в соответствии с правилами экспортного контроля. В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок", – сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ожидаем официальной публикации (соответствующего решения) в (сборнике документов правительства США) Федеральном реестре примерно 22 августа", – уточнил дипломат.

Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как уже сообщалось, полиция считает, что для убийства Скрипалей в Британию была отправлена команда из четырех человек.
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Источник:

ТАСС

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