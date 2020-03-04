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США выделят 38 млн долларов на киберзащиту Украины

4 марта, 14:24

Виктория Подолянец

Деньги пойдут на защиту систем критической инфраструктуры

Представители Министерства иностранных дел Украины и Государственного департамента США согласовали проект по киберзащите украинской критической инфраструктуры стоимостью 38 млн долларов. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда украинско-американских киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления совместной кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью 38 млн долларов", – сообщил Божок в Twitter.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство цифровой трансформации продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, 28 февраля министерство представило свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес".

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы активно осваивают новое приложение "Дія". По популярности украинское приложение от правительства обгоняет мессенджеры и соцсети.

На первых порах в приложении "Дія" будут представлены наиболее востребованные у украинцев 50 админуслуг.

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Сейчас пользоваться приложением выгодно украинским автомобилистам.

Кроме того, правительство разрешило использовать права в смартфоне для оформления проездных билетов на поезд или на самолет.

Через несколько месяцев приложение пополнится новыми возможностями – туда добавят студенческий билет, паспорт гражданина Украины и "автогражданку" для автомобилистов.

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США финансирование хакеры кибератака Госдепартамент США кибербезопасность

Источник: УНИАН

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