США запускают экономику и выходят из карантина

В мае Белый дом планирует начать запускать приостановленную из-за коронавирусной эпидемии экономику США, поскольку в большинстве штатов снижаются темпы заболеваемости.

Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказала пресс-секретарь американской администрации Кейли МакЕнани.

"Это действительно выглядит так. Только 16 штатов отложили планы по перезапуску. Остальные 34 штата заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время", – отметила МакЕнани на вопрос телеведущего о том, будет ли май переходным месяцем для восстановления американской экономики.

Реклама В тренде Карантин меняет рынок недвижимости: что будет с ценами на жилье и застройщиками

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что уменьшение количества людей с симптомами болезни как у COVID-19 наблюдается в целом в 46 штатах.

По состоянию на 26 апреля в США зафиксировано более 960 тысяч случаев инфицирования – это самый худший показатель во всем мире. При этом почти 55 тысяч человек скончались, а около 120 тысяч поправились и покинули медицинские учреждения.

Ранее стало известно, что Конгресс США проголосовал за выделение почти 484 млрд долларов на борьбу с пандемией и ее последствиями, что было позже одобрено президентом Дональдом Трампом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама