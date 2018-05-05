США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины

Органичения связаны с нарушением интеллектуальных прав и касаются десятков видов продукции

США приостановили действие Генерализированной системы преференций для 155 видов украинских товаров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Таким образом, для 155 видов украинских товаров ввоз в США без пошли стал невозможным. Причиной стали нарушения прав интеллектуальной собственности.

Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения силу с 26 апреля этого года – через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", – отметили в МЭРТ.

В ведомстве заверили, что находятся в постоянном диалоге с правительством США и работают над решением проблемы.

"В то же время, снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект "Об организации коллективного управления", – подчеркивает МЭРТ.

Этот законопроект направлен на установление в Украине прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав. Он был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали его рассмотрение во втором чтении.

Как сообщалось, USTR оставил Украину в перечне стран – основных нарушителей прав интеллектуальной собственности (Priority Watch List). Эксперты USTR положительно оценили отдельные меры, принятые Украиной в направлении улучшения защиты прав интеллектуальной собственности.