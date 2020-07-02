Стабильность под угрозой: британский экономист дал жесткую оценку отставке Смолия

Возможная отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который подал заявление об увольнении, ставит под угрозу макроэкономическую стабильность страны и ее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Такое мнение выразил британский экономист Тимоти Эш.

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"Макростабильность в настоящее время находится под угрозой... Теперь будущее программы МВФ должно оказаться под огромным вопросом. Фонд захочет увидеть надежную замену Смолию", – цитирует Эша UBN.

Дело в том, что утвержденная в июне программа МВФ требует от Украины сохранения институциональной независимости НБУ. Сделка с МВФ, в свою очередь, открывает для Украины доступ к льготным кредитам от Всемирного банка и ЕС.

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Эш также выразил недоумение по поводу запланированного размещения еврооблигаций Украины: "Некоторые инвесторы могут развернутся и уйти еще до урегулирования вопроса [с оставкой]", – предупредил экономист.

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Впрочем, ранее украинские СМИ уже сообщили о переносе выпуска евробондов. Отмечается, что официальное заявление Минфина будет опубликовано после консультаций ведомства с юристами.

Проблема с размещением заключается в том, что стоимость украинских ценных бумаг на международных финансовых рынках может резко снизиться из-за отставки Смолия. И если инвесторы сейчас пойдут на сделку с Минфином по объявленным 1 июля условиям, они рискуют понести серьезные потери. Если это произойдет, это ударит по имиджу Украины среди кредиторов.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

При этом если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем. Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев также заявлял, что информация относительно давления на Смолия со стороны Офиса президента "очень неоднозначная и требует проверки"

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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