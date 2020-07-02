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Стабильность под угрозой: британский экономист дал жесткую оценку отставке Смолия

2 июля, 11:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украина рискует потерять международное финансирование, считает эксперт

Возможная отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который подал заявление об увольнении, ставит под угрозу макроэкономическую стабильность страны и ее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Такое мнение выразил британский экономист Тимоти Эш.

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"Макростабильность в настоящее время находится под угрозой... Теперь будущее программы МВФ должно оказаться под огромным вопросом. Фонд захочет увидеть надежную замену Смолию", – цитирует Эша UBN.

Дело в том, что утвержденная в июне программа МВФ требует от Украины сохранения институциональной независимости НБУ. Сделка с МВФ, в свою очередь, открывает для Украины доступ к льготным кредитам от Всемирного банка и ЕС.

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Эш также выразил недоумение по поводу запланированного размещения еврооблигаций Украины: "Некоторые инвесторы могут развернутся и уйти еще до урегулирования вопроса [с оставкой]", – предупредил экономист.

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Впрочем, ранее украинские СМИ уже сообщили о переносе выпуска евробондов. Отмечается, что официальное заявление Минфина будет опубликовано после консультаций ведомства с юристами.

Проблема с размещением заключается в том, что стоимость украинских ценных бумаг на международных финансовых рынках может резко снизиться из-за отставки Смолия. И если инвесторы сейчас пойдут на сделку с Минфином по объявленным 1 июля условиям, они рискуют понести серьезные потери. Если это произойдет, это ударит по имиджу Украины среди кредиторов.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

При этом если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем. Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев также заявлял, что информация относительно давления на Смолия со стороны Офиса президента "очень неоднозначная и требует проверки"

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ отставка стабильность облигации евробонды МВФ еврооблигации Яков Смолий

Источник: Сегодня

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