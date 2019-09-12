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"Работают день и ночь": стала известна дата презентации проекта госбюджета-2020

12 сентября, 13:42

Дату назвала представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук

/ Фото: пресс-центр НБУ

Кабинет министров планирует презентовать проект государственного бюджета на 2020 год в воскресенье, 15 сентября. Об этом заявила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, сообщает "РБК-Украина".

Она отметила, что документ вряд ли будет внесен в пятницу, 13 сентября, но его презентация планируется на этой неделе.

"Завтра – не думаю. Но в воскресенье будет запрезентован проект Кабинета министров. Я разговаривала с министром финансов [Оксаной] Маркаровой. Они работают день и ночь. Надеюсь, что все будет вовремя. Я не знаю, будет ли работать парламент, я еще не выяснила такие организационные моменты. Но законопроект о государственном бюджете будет внесен вовремя", – рассказала Верещук.

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По ее словам, над вопросом увеличения выплат на следующий год надо еще поработать.

"Пенсионеры все-таки ждут увеличения пенсий", – заключила она.

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Новости "Сегодня" писали, что, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен внести проект госбюджета на рассмотрение парламента до 15 сентября. Такое поручение дал также президент Владимир Зеленский.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, Верховная Рада ожидает, что сроки будут выполнены. Он добавил, что на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности госбюджет-2020.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подготовка проекта госбюджета на следующий год входит в число ключевых задач нового правительства.

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Кабмин Верховная Рада госбюджет бюджет-2020

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