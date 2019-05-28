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Стала известна главная тема встречи Зеленского с миссией МВФ

28 мая, 14:27

У президента уверены, что экономика Украины пока растет слишком медленно

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда. Темой обсуждения станут основные направления реформ в Украине, сообщил 
представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, будут обсуждены все "основные моменты", поскольку есть желание продолжить сотрудничество с МВФ, а экономический рост в Украине в первом квартале 2019 года на уровне 2,2% ВВП "не является высоким".

"[Будут обсуждаться] основные направления реформ, которые будут происходить, таких реформ, от которых может выиграть все украинское общество и расти украинская экономика. Все конструктивно, никаких особых неожиданностей не ожидается. Будет продолжаться сотрудничество и диалог. ... Нам нужно сотрудничать с МВФ для того, чтобы увеличить  рост ВВП, чтобы иметь сильную экономику, и тогда уже можно будет отказываться от сотрудничества с МВФ", – заявил представитель президента в правительстве.

Напомним, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", зачем миссия МВФ встретится с Владимиром Зеленским. Экономисты предполагают, что одной из тем для обсуждения станет новая программа сотрудничества, поскольку действующая заканчивается в конце 2019 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Текущая миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.


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Тег встреча, сотрудничество, транш, миссия, Владимир Зеленский, МВФ, миссия МВФ

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Источник:

УНИАН

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