Стала известна реакция Еврокомиссии на жалобу оператора "Северного потока – 2"

В ЕК заявили, что осведомлены о подаче иска Nord Stream AG в Евросуд

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Еврокомиссия (ЕК) готова ответить на жалобу компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором строительства газопровода "Северный поток – 2", в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

"Еврокомиссия осведомлена о заявлении компании Nord Stream AG. ЕК готова отстаивать свою позицию, которая соответствует международным обязательствам Евросоюза", – подчеркнули в ЕК.

В Еврокомиссии добавили, что своевременно предоставили Nord Stream 2 AG ответ на обращение компании с предложением о внесудебном урегулировании разногласий. При этом отметили, что не видят оснований для пересмотра согласованных поправок в Газовую директиву.

Новости "Сегодня" писали, что 25 июля Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд, так как считает поправки дискриминационными и целенаправленно разработанными для оказания давления только на один проект – "Северный поток – 2".

Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву в апреле 2019 года, а окончательно в том же месяце их утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца года, поскольку измененная Газовая директива должна вступить в силу до запуска "Северного потока – 2".

В ней говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК. Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

Тему "Северного потока – 2" ранее обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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