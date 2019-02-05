Стали известны итоги более 300 земельных онлайн-аукционов
Общая сумма продаж втрое превысила стартовую
Государственное предприятие (ГП) CЕТАМ Министерства юстиции Украины провело более 300 электронных торгов по продаже прав аренды на землю через платформу OpenMarket. Об этом сообщается на сайте предприятия.
На продажу выставлялись права аренды на землю во всех областях Украины. Общая стартовая сумма составляла более 10,6 млн грн, а по итогам торгов ГП получило свыше 32,3 млн грн.
Общее подорожание лотов превысило 203% и позволило привлечь дополнительно 21,7 млн грн в местные бюджеты.
"Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски", – сказано в сообщении.
СЕТАМ – система электронных торгов арестованным имуществом. Она заработала в 2015 году, сначала в некоторых регионах, потом по всей Украине. В сентябре 2017 года госпредприятие провело первый в мире аукцион с помощью технологии блокчейн.
О том, что такое защищенный аукцион и как он повлияет на рынок аренды земли, в сентябре 2018 года в интервью сайту "Сегодня" рассказал гендиректор ГП Виктор Вишнев: Мы перейдем психологическую черту в обществе": интервью с главой СЕТАМ о рынке аренды земли.
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