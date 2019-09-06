Стали известны крупнейшие налогоплательщики в аграрном секторе Украины

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Государственная фискальная служба Украины (ГФС) обнародовала крупнейших налогоплательщиков в области сельского, лесного и рыбного хозяйства по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом сообщает издание ведомства "Вестник".

Наиболее добросовестными плательщиками аграрного сектора стали:

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ЗАО "АПК-Инвест", основным акционером которой является Борис Колесников. Какую сумму налогов перечислило предприятие, не указывается. ООО "Монсанто Семена", владелец — "Байер", сумма – 136,1 млн грн. ООО "Агрофирма" им. Довженко", владелец основной доли — Виктор Иванчик, сумма – 132,6 млн грн. ЗАО "Зернопродукт МХП", владелец — Юрий Косюк, сумма – 123,5 млн грн. ООО "Винницкая птицефабрика", владелец — Юрий Косюк, сумма – 119,8 млн грн.

В целом в списке указаны 20 компаний, которые за шесть месяцев 2019 года направили на уплату налогов более 1,8 млрд грн.

Новости "Сегодня" писали, что объемы доходов налогоплательщиков, которые обслуживаются Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, в январе-июне 2019 года увеличились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,69 трлн грн.

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Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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