Стали известны первые результаты газовых переговоров в Брюсселе

Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина, Еврокомиссия (ЕК) и Россия договорились продолжить консультации по транзиту газа через месяц. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак после переговоров, которые прошли в Брюсселе.

По его словам, Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что российская сторона предложила продлить соглашение на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

"Наша позиция в том, что если европейское законодательство действительно в январе 2020 года будет имплементировано в украинское, то мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает – готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", – сказал Новак.

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Он добавил, что российская сторона в ходе встречи указала на риски, которые видит "с точки зрения принятия соответствующих законов".

"Мы предложили нашим коллегам, если это не будет сделано [до января 2020 года], мы сможем партнерам продлить действующий контракт или дополнительное соглашение до того момента, когда будет готова вся нормативная база и законодательство Украины", – сказал российский министр.

Новак также сообщил, что конкретные объемы прокачки газа не обсуждались, и указал, что Минэнерго России уверено в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Eвропу, в том числе через Украину.

"Консультации прошли очень конструктивно, может, это впервые за многие последние такие консультации... Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года", - поделился он.

Новости "Сегодня" писали, что сегодняшняя встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзите газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации ЕК сначала с украинскими представителями, а потом – с российскими. Непосредственно "трехсторонка" должна была начаться в 15:30 по киевскому времени, но она стартовала с опозданием.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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