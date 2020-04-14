Стало известно, где пасхальная корзина будет самой дорогой

Пасхальные корзины украинцев в зависимости от региона отличаются на почти 200 грн

Весной 2020 года собрать пасхальную корзину, включающую традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить, в среднем по Украине , 801 грн. Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

"При этом уже пятый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 683 грн, а самой дорогой – 876 грн – в Киеве. Это зависит от ценовых колебаний на продукты, связанных с подорожания молока, сливочного масла, муки и сахара, с увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", – пояснил эксперт.

В западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина обойдется жителям Волынской (713 грн), Ровенской (716 грн), Черновицкой области (725 грн). На Закарпатье ее стоимость достигнет 726 грн) и во Львовской области (727 грн). Самым дорогим в регионе пасхальную корзину будет в Ивано-Франковской области – 771 грн.

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В центре Украины дешевым праздничный корзина будет на Кировоградщине – 696 грн. Чуть больше придется за него заплатить на Сумщине (716 грн), Хмельницкой и Житомирской (по 718 грн), Черниговщине и Винничине (по 725 грн). На Полтавщине Пасхальная корзина обойдется в 734 грн, в Киевской области – 748 грн, в Черкасской – 770 грн. Самым дорогим пасхальную корзину традиционно будет в столице, где за него придется заплатить 876 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет колебаться в пределах 713-812 грн. В Запорожской области она обойдется в 713 грн, в Днепропетровской – 729 грн, в Донецкой – 770 грн, а в Луганской области – 778 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина в Харьковской области, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране и составит 812 грн.

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Стоимость пасхальной корзины на Николаевщине составит 749 грн. Жителям других южных областей – Одесской и Херсонской – придется заплатить по 773 грн, отметил Юрий Лупенко.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что церкви в Украине готовятся к богослужениям в режиме онлайн на Пасху, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными пасками, которые будут доставлены на этой неделе.

Также мы писали о том, как карантин соблюдали на Вербное воскресенье.

Напомним, настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал соотечественников оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

Видео: facebook.com/epifaniy

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