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Стало известно, как изменились цены на мясо и сало за полгода

Сегодня, 06:30

Больше всего с начала года подорожали куриные тушки

/ Фото: Pixabay

Мясная корзина по итогам января-июня 2019 года подорожала на 1,6% – ее стоимость выросла с 575,3 грн до 584,6 грн. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, ранее сообщивший о росте цен на хлеб.

По его словам, в мясную корзину вошло по килограмму говядины, свинины, сала, куриного филе и тушки, а также вареная колбаса первого сорта.

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Он также показал динамику роста по каждому из продуктов:

В тренде
Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке
  • куриная тушка (кг): на 1 января – 57,8 грн, на 1 июля – 60,2 грн (+4,2%);
  • вареная колбаса (кг): 93,2 грн и 96,6 грн соответственно (+3,6%);
  • куриное филе (кг): 104,5 грн и 108,2 грн соответственно (+3,5%);
  • свинина (кг): 115,4 грн и 119 грн соответственно (+3,1%);
  • говядина (кг): 128,1 грн и 128,5 грн соответственно (+0,3%);
  • сало (кг): 76,3 грн и 72,1 грн соответственно (-5,5%).

"Мясо довольно неплохо выглядит на фоне подорожания других продуктов. Набор социальных круп подорожал с начала года на 14%, хлебная корзина – на 9%, а молочная – на 2,6%. Поэтому рост мясной корзины на 1,6% выглядит достаточно скромно. Мы видим, что низкая покупательная способность сдерживает рост стоимости мяса", – отметил Дорошенко.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по мнению экспертов, к концу года закупочная стоимость молока вырастет на 15-20%, поэтому подорожает вся молочная продукция. Похожая ситуация – со свининой: из-за африканской чумы многие фермеры не хотят выращивать свиней. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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мясо колбаса сало цены на продукты Дорошенко

Источник: Сегодня

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