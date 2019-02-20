Стало известно, как субсидии наличкой скажутся на ценах в Украине
В Национальном банке проанализировали эффект от монетизации "льгот"
Монетизация субсидий в Украине не должна существенно повлиять на инфляцию в 2019 году. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью порталу "Минфин".
"Объемы субсидий не выглядят критическими - это лишь небольшой процент от общего объема частного потребления. То есть это не тот фактор, который может повлиять на макроэкономическую ситуацию. Тем более мы ожидаем, что эти деньги пойдут в первую очередь на оплату услуг ЖКХ, а не на стимулирование импорта", - пояснил Сологуб.
Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.
6 февраля Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.
Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":
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