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Стало известно, как субсидии наличкой скажутся на ценах в Украине

Сегодня, 11:54

В Национальном банке проанализировали эффект от монетизации "льгот"

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Стало известно, как субсидии наличкой скажутся на ценах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c1/949/5c41c1949cb0d.jpg Экономика В Национальном банке проанализировали эффект от монетизации "льгот"

Монетизация субсидий в Украине не должна существенно повлиять на инфляцию в 2019 году. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью порталу "Минфин".

"Объемы субсидий не выглядят критическими - это лишь небольшой процент от общего объема частного потребления. То есть это не тот фактор, который может повлиять на макроэкономическую ситуацию. Тем более мы ожидаем, что эти деньги пойдут в первую очередь на оплату услуг ЖКХ, а не на стимулирование импорта", - пояснил Сологуб.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

6 февраля Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":

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Тег инфляция, НБУ, субсидии, монетизация, Сологуб

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