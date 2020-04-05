Стало известно, какие продукты подорожали больше всего: подробности

Ажиотажный спрос пропал, но выросли в цене продукты, которые традиционно наделяют витаминными и "антисептическими" свойствами

В Украине наибольшими темпами дорожают овощи из борщового набора, крупы и цитрусовые. Такие данные приводятся в экономическом обзоре недели от Национального банка.

Так, в НБУ отметили, что рост цен на отдельные товары отражает как повышенный спрос, так и снижение предложения.

Повышение цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием международного сообщения, что влечет уменьшение поставок со стороны мелких домохозяйств.

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"Своеобразным индикатором кризиса стала гречневая крупа и туалетная бумага. Также значительно подорожали продукты-антисептики – чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако девальвация гривни также влияла на цены импортных лимонов и чеснока", – отмечено в отчете НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что сбои в глобальных цепочках поставок такой продукции могут начаться уже в апреле-мае. Об этом сообщила ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Украинцы постепенно привыкают жить в условиях карантина и, похоже, уже не боятся, что завтра будет нечего купить на обед. Торговля отреагировала соответственно: цены на многие продукты пошли вниз по сравнению с теми, что были еще на неделе.

Эксперты уверены, что сейчас главная задача страны и народа – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома. Это поможет быстрее справиться с эпидемией и вернуться к нормальной жизни.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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