Стало известно, какие продукты подорожали в Украине за лето

Сегодня, 13:13

Мясо становится только дороже, а вот курятина дешевеет


Эксперты назвали продукты, которые прибавили в цене за лето.

Наиболее ощутимо подорожали макаронные изделия – в среднем на 16,4%, до 47 грн/кг. Кроме того, выросли цены на сливочное масло, которое теперь стоит 38,9 грн кг. Рост цены составил 5,3%.

Подскочила и стоимость свинины – на 6,6%. Сегодня за килограмм этого мяса на украинских рынках просят 115 гривен.

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Впрочем, есть и подешевевшие продукты – и это не только овощи и фрукты. По состоянию на конец августа больше всего в цене потеряли курятина, колбасы и картофель. Так, мясо птицы подешевело на 4%, до 93,7 грн/кг; колбаса – на 2%, до 166 грн/кг; картофель – на 19%, до 6,5 грн. 

Кроме того, как уже сообщалось, резко упали в цене овощи для борща. Так, половину стоимости потеряла морковь, цена на этот корнеплод упала до 10 грн/кг. Более доступными стали также свекла и белокочанная капуста. Они стоят 6,25 грн и 5 грн соответственно.

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Напомним, ранее эксперты также проанализировали, как падали цены на ягоды в Украине летом 2018 года.
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Источник:

"Сегодня"

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