Стало известно, какую пенсию хотели бы получать молодые украинцы

Интерес к негосударственным пенсионным фондам должны проявить молодые люди, которые на пенсии хотят жить лучше, чем их бабушки и дедушки

Молодые украинцы не верят в то, что в старости государство сможет их обеспечить, но хотели бы на пенсии получать 7-10 тыс. гривен ежемесячно. Именно таков итог опроса, который провел "Сегодня". Финансовый консультант Любомир Остапив, который дал интервью нашему изданию, считает, что недоверие молодежи к популистским обещаниям – это хороший знак.

"Это значит, что мы уже пережили Советский Союз, он выветрился из головы и люди понимают, что нужно самим заботиться о себе. Даже если взять Америку, как одну из самых богатых стран в мире, там мизерная пенсия от государства, и то она начисляется не всем. Поэтому так же, как и в Украине, американец на свою государственную пенсию вряд ли проживет комфортно. В глазах нашей молодежи есть пример наших пенсионеров, которые получают от государства в среднем около 130 долларов в месяц. Они признали эту проблему и приняли, что государство их не обеспечит", – говорит Остапив.

Следующий шаг, отмечает эксперт, изучение опыта США и Европы в части пенсионного обеспечения, которое позволяет в преклонном возрасте жить благополучно. Там распространены инвестиции в негосударственные пенсионные фонды.

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"Человек должен определиться, сколько он может откладывать в месяц. Хотя финансовые консультанты рекомендуют откладывать 10% от дохода, если человек ничего не откладывал, сразу откладывать 10% будет сложно. Я бы начал с 5%", – говорит Остапив.

Если мы говорим о пенсионных сбережениях, то сейчас в пенсионные фонды можно вносить через Приват24, Монобанк, Portmone в несколько кликов. Операционно – это совершенно не тяжело.

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"Но первый шаг – определить сумму. Нужно начать. В свое время я начинал с 300 гривен в месяц в условиях войны. И все нормально, мой пенсионный фонд работает, показывает хорошие результаты, а я ежегодно увеличиваю сумму, которую откладываю", – делится эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что большинство пенсионеров получают пенсию, которая ниже прожиточного уровня – менее 4 тыс. гривен. И лишь 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Напомним, солидарная пенсионная система в Украине с каждым годом становится все более нежизнеспособной, поэтому украинцам советуют самостоятельно копить себе на пенсию. Один из вариантов – это услуги частных пенсионных фондов. Но собрать денег на старость можно и с помощью страховой системы.

Уже сейчас доходы Пенсионного фонда Украины покрывают только чуть больше 50% потребностей в пенсиях, остальную сумму покрывает бюджет. А через 10 лет ситуация ухудшится еще больше. По данным Всемирного банка, в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы пенсию по формуле будут получать всего 40% граждан, остальным придется довольствоваться социальным пособием.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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