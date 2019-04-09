Стало известно, какую сумму ЕИБ выделил Украине
Объем помощи озвучил глава украинского представительства ЕИБ Жан-Эрик де Загон
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в целом направил на 1,5 млрд евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине.
Об этом 9 апреля заявил руководитель украинского представительства ЕИБ Жан-Эрик де Загон перед началом форума Kharkiv SME day в Харькове.
"Наш банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине в целом 1,5 млрд евро и планирует продолжать деятельность по финансированию проектов для малого и среднего бизнеса", – сказал он.
По его словам, ЕИБ рассматривает Харьковскую область как одну из приоритетных для сотрудничества в Украине.
"Мы видим, что в харьковском регионе действительно есть развитие как в медицинской сфере, так и в сфере транспорта, в сфере образования, делается много для того, чтобы инфраструктура и условия жизни становились лучше. Это делается благодаря усилиям местной власти и банка", – сказал де Загон.
Он добавил, что ЕИБ ведет переговоры с властями Харькова об участии в проекте "Безопасный город".
"Вчера, в частности, мне показывали такой пилотный диспетчерский центр (центр управления дорожным движением города. – Ред.), который будет служить для того, чтобы хорошо работала сеть дорог, инфраструктура. Мы уже дали 21 млн евро на это и далее будем сотрудничать", – заключил де Загон.
Напомним, в октябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ЕИБ готов ежегодно дополнительно инвестировать 500 млн долларов в развитие регионов Украины.
В декабре сообщалось, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 млн евро на новый проект по повышению безопасности движения в Украине.
В феврале 2019 года Министерство финансов Украины сообщило, что ЕИБ реализует в Украине 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро.
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